Borsa: Europa rallenta dopo Bce, pesano energia e auto (Di venerdì 17 dicembre 2021) Le Borse europee rallentano, all'indomani delle decisioni della Bce e nel giorno delle quattro streghe con la scadenza contemporanea di derivati e future su azioni e indici azionari. Sui listini ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) Le Borse europeeno, all'indomani delle decisioni della Bce e nel giorno delle quattro streghe con la scadenza contemporanea di derivati e future su azioni e indici azionari. Sui listini ...

Advertising

reportrai3 : In Europa la borsa dove vengono venduti e acquistati i diamanti è Anversa, in Belgio, dove gli scambi quotidiani e… - fisco24_info : Borsa: Europa rallenta dopo Bce, pesano energia e auto: In calo petrolio e gas. L'euro è poco mosso sul dollaro - infoiteconomia : Borsa: avvio negativo in Europa con le 4 streghe, a Milano crolla Diasorin (RCO) - Il Sole 24 ORE - fisco24_info : Borsa: Milano prosegue in calo con Europa, Diasorin -9%: Carige in flessione dopo Fitd. Spread Btp-Bund a 131 punti - ansa_economia : Borsa: Europa chiude ottimista, Madrid la migliore (+1,27%). Londra (+1,25%), Parigi (+1,1%), Francoforte (+1%)… -