Borsa: Europa chiude in calo, Parigi - 1,1% (Di venerdì 17 dicembre 2021) Chiusura in calo per le principali Borse europee, in una seduta difficile per la gran parte dei listini mondiali e caratterizzata da un alto tasso di volatilità per via della scadenza di opzioni e ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) Chiusura inper le principali Borse europee, in una seduta difficile per la gran parte dei listini mondiali e caratterizzata da un alto tasso di volatilità per via della scadenza di opzioni e ...

Advertising

reportrai3 : In Europa la borsa dove vengono venduti e acquistati i diamanti è Anversa, in Belgio, dove gli scambi quotidiani e… - infoiteconomia : Borsa: Europa limita perdite in chiusura, tonfo Diasorin dopo il piano - Il Sole 24 ORE - infoiteconomia : Borsa: Europa debole a meta' giornata, a Milano (-1%) crolla Diasorin dopo piano - Il Sole 24 ORE - daybinary : Borsa: Europa pesante con Wall Street, Milano -1,4% - fisco24_info : Borsa: Europa pesante con Wall Street, Milano -1,4%: Male auto, lusso e tecnologici. Giù Diasorin, bene Tim -