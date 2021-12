Bonus Colonnine di ricarica dei mezzi elettrici: come funziona e dove ottenerlo immediatamente (Di venerdì 17 dicembre 2021) Persone fisiche e soggetti Ires, fa lo stesso. Privati o imprese possono chiedere fino al termine dell’anno il famoso Bonus Colonnine per le ricariche dei mezzi elettrici per un 2022, ormai davvero prossimo, sempre più colorato di green. Arriva il Bonus Colonnine di ricarica – Adobe StockChiunque ha dunque come oggetto principale l’esercizio di attività commerciale può presentare una sola domanda per il Bonus Colonnine un’agevolazione pubblica, con la quale ottenere una detrazione del 50% per l’acquisto e la posa delle Colonnine di ricarica delle auto elettriche. Un sgravio fiscale importante che comprende le spese iniziali, le consulenze tecniche e la richiesta ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Persone fisiche e soggetti Ires, fa lo stesso. Privati o imprese possono chiedere fino al termine dell’anno il famosoper le ricariche deiper un 2022, ormai davvero prossimo, sempre più colorato di green. Arriva ildi– Adobe StockChiunque ha dunqueoggetto principale l’esercizio di attività commerciale può presentare una sola domanda per ilun’agevolazione pubblica, con la quale ottenere una detrazione del 50% per l’acquisto e la posa delledidelle auto elettriche. Un sgravio fiscale importante che comprende le spese iniziali, le consulenze tecniche e la richiesta ...

Advertising

infoiteconomia : Bonus colonnine auto elettriche, quanto spetta e come funziona - infoiteconomia : Incentivi e auto elettriche, il bonus per le colonnine di ricarica: previsto un contributo del 40% - SusanaMNK : RT @Corriere: Auto elettriche, arriva il bonus per le colonnine di ricarica - borsainside : Un #bonus per le colonnine di ricarica delle #autoelettriche, l'ultima idea della repubblica dei bonus - ProntoPCBaveno : RT @Corriere: Auto elettriche, arriva il bonus per le colonnine di ricarica -