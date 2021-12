Bomba Grande Fratello Vip, Alex Belli torna nella casa e fa una dedica d’amore a Soleil. Fan in delirio, cosa succede stasera (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ad Alex Belli manca Soleil Sorge e ben presto l’attore potrebbe rientrare nel Grande Fratello Vip. Questo è almeno quello che pensa parte della casa e del pubblico italiano. Un’altra parte, invece, è convinta che sia in atto una ennesima strategia dell’uomo, che insieme alla moglie avrebbe recitato sin dal primo momento. Lui è uno dei personaggi più emblematici di questa edizione del reality. Ancora oggi non si è capito se il suo percorso sia stato sentito o sia tutto frutto di un teatrino ben orchestrato. Lo stesso Alfonso Signorini lo ha messo in dubbio, facendo anche intendere di essere a conoscenza della verità. Ma al presentatore del Grande Fratello Vip non conviene ancora rivelare questo segreto. Del resto, c’è ancora molto da poter giocare ... Leggi su cityroma (Di venerdì 17 dicembre 2021) AdmancaSorge e ben presto l’attore potrebbe rientrare nelVip. Questo è almeno quello che pensa parte dellae del pubblico italiano. Un’altra parte, invece, è convinta che sia in atto una ennesima strategia dell’uomo, che insieme alla moglie avrebbe recitato sin dal primo momento. Lui è uno dei personaggi più emblematici di questa edizione del reality. Ancora oggi non si è capito se il suo percorso sia stato sentito o sia tutto frutto di un teatrino ben orchestrato. Lo stesso Alfonso Signorini lo ha messo in dubbio, facendo anche intendere di essere a conoscenza della verità. Ma al presentatore delVip non conviene ancora rivelare questo segreto. Del resto, c’è ancora molto da poter giocare ...

