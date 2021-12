Bomba Cavani | manca solo l’ufficialità | sfiderà il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Negli ultimi giorni si è parlato a più riprese dell’addio di Edinsonal Manchester United, con il Matador che sta trovando pochissimo spazio in Inghilterra. Da TyCSports non hanno nessun dubbio sul futuro dell’ex numero sette del: “Edinsonsarà un nuovo giocatore del Barcellona”. I blaugrana hanno trovato subito il sostituto di Sergio Aguero, costretto al ritiro per problemi cardiaci. MANCHESTER, ENGLAND – SEPTEMBER 29: Edinsonof Manchester United celebrates their side’s victory after the UEFA Champions League group F match between Manchester United and Villarreal CF at Old Trafford on September 29, 2021 in Manchester, England. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)dunque verosimilmente potrebbe trovarsi a sfidare ilnel playoff ...