Bologna-Juventus | rivedi la conferenza stampa di Allegri VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ildelladi Massimilianoalla vigilia di, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2021/2022. Il tecnico livornese ha presentato i temi della partita contro i felsinei, decisiva per provare a rientrare in corsa per i primi quattro posti. Vietato perdere altri punti per strada per i bianconeri, in altole immagini con le sue parole alla Continassa. SportFace.