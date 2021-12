Bologna - Juve, Allegri: 'Dybala indisponibile, Kulusevski in panchina' (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo il mezzo passo falso di sabato a Venezia, la Juve torna in campo sabato alle 18 e sfida il Bologna al Dall'Ara nella 18ª giornata di Serie A, la penultima del girone d'andata. Di certo per la ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo il mezzo passo falso di sabato a Venezia, latorna in campo sabato alle 18 e sfida ilal Dall'Ara nella 18ª giornata di Serie A, la penultima del girone d'andata. Di certo per la ...

Advertising

juventusfc : In campo al #TrainingCenter. Con voi ?? ?? - romeoagresti : Qui Continassa, la #Juve si prepara per il Bologna: #Kulusevski e #McKennie in gruppo // #JTC, Juve prepare for Bol… - juventusfc : Comincia la conferenza stampa di presentazione di #BolognaJuve ?? LIVE su @JuventusTV ?? - juventino778 : RT @juventusfc: In campo al #TrainingCenter. Con voi ?? ?? - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #VeneziaJuve #SerieA #Bologna-Juventus il pronostico: bianconeri pronti per la rimo… -