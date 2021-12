Bollettino Covid oggi, venerdì 17 dicembre: contagi, morti, guariti regione per regione (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Bollettino completo riguardante l’emergenza Coronavirus in Italia, aggiornato alla giornata odierna, ovvero venerdì 17 dicembre 2021. Di seguito ecco i numeri ufficiali, indicativi per quanto concerne il reale impatto del Coronavirus nel Bel Paese. Nel dettaglio, oggi si registrano 28.632 nuovi contagi, 120 morti, 14.457 guariti, 210.788 tamponi molecolari, 923 ricoverati in terapia intensiva 7.520 ricoverati nei reparti ordinari. Inoltre, sono 14.038 gli attualmente positivi in più, per un totale di 331.968. IL Bollettino E I NUMERI ODIERNI, regione PER regione, DI VENERDI 17 dicembre 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ilcompleto riguardante l’emergenza Coronavirus in Italia, aggiornato alla giornata odierna, ovvero172021. Di seguito ecco i numeri ufficiali, indicativi per quanto concerne il reale impatto del Coronavirus nel Bel Paese. Nel dettaglio,si registrano 28.632 nuovi, 120, 14.457, 210.788 tamponi molecolari, 923 ricoverati in terapia intensiva 7.520 ricoverati nei reparti ordinari. Inoltre, sono 14.038 gli attualmente positivi in più, per un totale di 331.968. ILE I NUMERI ODIERNI,PER, DI VENERDI 172021 SportFace.

