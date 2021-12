Bollettino Covid 17 dicembre | i dati contagi e morti delle Regioni Veneto oltre 5 mila casi

(Di venerdì 17 dicembre 2021) in attesa del di oggi venerdì 162021 , anticipiamo isingole. Ieri sono stati 26.109 i e 123 . Oggi in isono 5.577 , mentre anche in ieri si sono contati5 ...

Advertising

cittadiariano : Bollettino Covid 17 dicembre - 57 positivi in provincia di Avellino - Chiara255947154 : Covid Veneto, 5.577 casi, Zaia: 'Zona gialla da stasera. Picco a fine anno' - ivl24_it : Emergenza Covid, il bollettino odierno della Regione Calabria - italiaserait : Covid oggi Campania, 1.841 contagi e 10 morti: bollettino 17 dicembre - fisco24_info : Covid oggi Campania, 1.841 contagi e 10 morti: bollettino 17 dicembre: Aumentano ricoveri. I dati della Regione… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Sky Tg24

Col - ric Anche in Piemonte continua il trend di crescita dei nuovi casie dei ricoverati. Ildell'Unità di crisi della Regione riporta oggi 2.510 contagi, con un tasso di positivi ...I dati della Regione Sono 83 i nuovi contagi da Coronavirus oggi , venerdì 17 dicembre 2021, in Valle d'Aosta secondo i dati- 19 dell'ultimodella Regione. Da ieri non c'è stato alcun decesso. Sono 814 gli attuali positivi di cui 2 in terapia intensiva, 18 nell'ospedale Parini e 794 in isolamento ...Covid in Piemonte, il bollettino di oggi venerdì 17 dicembre. Anche in Piemonte continua il trend di crescita dei nuovi casi Covid e dei ricoverati. Il ...VENEZIA. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato venerdì 17 dicembre l’ordinanza con cui si sancisce il passaggio per Marche, Liguria, Veneto e Provincia autonoma di Trento in area gial ...