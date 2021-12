Bollettino Covid 17 dicembre: 28.632 contagi e 120 morti. Lombardia e Veneto oltre 5mila casi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Covid, il Bollettino di oggi venerdì 17 dicembre 2021. Sono 28.632 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 17 dicembre 2021), ildi oggi venerdì 172021. Sono 28.632 i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute....

Advertising

SkyTG24 : #Covid, news. #Ema: ok a pillola antivirale #Pfizer, assumere entro 5 giorni da sintomi. LIVE - Yogaolic : RT @italiaserait: Covid oggi Lombardia, 5.590 contagi e 26 morti: bollettino 17 dicembre - ceci_patrizia : Covid in Italia, il bollettino di oggi venerdì 17 dicembre: 28.632 nuovi casi e 120 morti, tasso di positività al 4… - Cristin68904460 : RT @Adnkronos: I dati sul #Covid oggi in Italia: il #bollettino. - CarloF0554ti : A #Sanremo2022 tornerà il pubblico in sala! Ah no, aspetta... -