Bollettino Covid 16 dicembre | 26 109 contagi e 123 morti | positività al 3 | 6% In Lombardia oltre 5 mila casi

repubblica : Covid Italia, il bollettino del 16 dicembre: 26.109 nuovi casi e 123 morti. Contagi mai così alti da marzo - SkyTG24 : #Covid, news. #Ema: ok a pillola antivirale #Pfizer, assumere entro 5 giorni da sintomi. LIVE - Adnkronos : Dati in tempo reale: il bollettino #Covid Italia di oggi. - enricoballetto : Questa statistica si basa su una balla dell'ISS,nel suo bollettino di sorveglianza integrata Covid-19. O il bollett… - CosenzaChannel : Processati più di 700mila tamponi con un tasso di positività del 3,6%. Tutti i dati, regione per regione, nel bolle… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Sono 3.383 i nuovi casiregistrati in Veneto nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale dei contagiati a 565.265. Le persone decedute nelle ultime 24 ore sono 22, per un totale dall'inizio ...L'Agenzia europea per i medicinali dà il via libera agli Stati per l'uso del farmaco anti -. Sono 26.109 i nuovi casi, 123 i morti. Tasso di positività al 3,6%. In aumento le terapie intensive (+47, 917) e i ricoveri ordinari (+29, 7.338). Veneto, Liguria, Marche e Trento verso la zona ...Sono 2.652 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino del 16 dicembre. Dodici i morti. A livello regionale “su 22.168 tamponi molecolari e 30.785 tamponi antigenici per un totale d ...Il bollettino settimanale: in aumento incidenza e ricoveri in ospedale. Sono stati 6.168 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia tra il 6 ed il 12 dicembre. Sale il numero dei focolai. Da og ...