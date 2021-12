Bollette a rate (10 e senza interessi), novità in Manovra: ecco per quali mesi del 2022 (Di venerdì 17 dicembre 2021) In arrivo nuove misure per mitigare la stangata energetica che sta facendo aumentare le Bollette delle famiglie.C'è un nuovo provvedimento ad hoc per arginare il caro... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 17 dicembre 2021) In arrivo nuove misure per mitigare la stangata energetica che sta facendo aumentare ledelle famiglie.C'è un nuovo provvedimento ad hoc per arginare il caro...

Advertising

Rosyfree74 : RT @sempreciro: Hanno trovato la soluzione per il caro bollette: possiamo pagarle fino a 10 rate. Geniale! Io esco pazzo. - medicojunghiano : RT @Nonha_stata: Le bollette si potranno pagare in 10 comode rate. Il governo ha chiesto consulenza a quelli di poltrone e sofà - AleksL74 : @SuperKiaviK ..qui di ogni mese una rata che si aggiunge alla rata del bimestre a seguire.. 6 Bollette in 12 comode rate? O in 24? - xyxyxy163 : Il Governo dei Migliori ha finalmente trovato il modo per alleggerire il CARO BOLLETTE! Poter pagare le bollette in… - Dome689 : RT @webecodibergamo: Governo: le famiglie potranno pagare le bollette di gas e luce in 10 rate -