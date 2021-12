Bocciato (di nuovo) il ricorso di Sara Cunial: per entrare in Parlamento le serve il Green Pass (Di venerdì 17 dicembre 2021) Questa volta la partita sembra chiusa per davvero: in Parlamento si entra soltanto col Green Pass. Se ne farà una ragione Sara Cunial, la deputata del Misto che in queste settimane ha dichiarato guerra aperta ai regolamenti interni della Camera. Lo scorso 15 dicembre era tornata a sedersi nelle tribune dell’Aula di Montecitorio, l’unico spazio nel quale era autorizzata a stare senza certificato verde, per via della sospensiva sulla decisione del ricorso presentato contro il parere del Consiglio di giurisdizione da parte del presidente del collegio di Appello alla Camera, Andrea Colletti, del gruppo “Alternativa”. Oggi è arrivata la bocciatura: facendo riferimento a quanto già disposto dalla Corte Costituzionale, il Collegio ha ribadito che non si può riscontrare, con l’adozione di ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Questa volta la partita sembra chiusa per davvero: insi entra soltanto col. Se ne farà una ragione, la deputata del Misto che in queste settimane ha dichiarato guerra aperta ai regolamenti interni della Camera. Lo scorso 15 dicembre era tornata a sedersi nelle tribune dell’Aula di Montecitorio, l’unico spazio nel quale era autorizzata a stare senza certificato verde, per via della sospensiva sulla decisione delpresentato contro il parere del Consiglio di giurisdizione da parte del presidente del collegio di Appello alla Camera, Andrea Colletti, del gruppo “Alternativa”. Oggi è arrivata la bocciatura: facendo riferimento a quanto già disposto dalla Corte Costituzionale, il Collegio ha ribadito che non si può riscontrare, con l’adozione di ...

