Blanca anticipazioni della quinta puntata | Liguori fa i conti col passato | Blanca è in pericolo

(Di venerdì 17 dicembre 2021)si avvia rapidamente alla conclusione. La serie in onda su Rai1, campione d’ascolti con una media di 5 milioni di telespettatori a, ritorna lunedì 20 dicembre con il quinto e penultimo episodio. Tutti i nodi si preparano ad arrivare al pettine, tirando le somme di una serie che ha dimostrato di sapere come conquistare il pubblico. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

LEBBY4EVER : Addio alla coppia del ???? Don Matteo 13, in quali puntate comparirà Terence Hill prima dell'addio - #blanca… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: Milly Carlucci anticipa a BubinoBlog che alla finale di #BallandoconleStelle ci saranno anche Blanca e Linneo, alias Maria… - LEBBY4EVER : RT @bubinoblog: Milly Carlucci anticipa a BubinoBlog che alla finale di #BallandoconleStelle ci saranno anche Blanca e Linneo, alias Maria… - Tony969696 : RT @bubinoblog: Milly Carlucci anticipa a BubinoBlog che alla finale di #BallandoconleStelle ci saranno anche Blanca e Linneo, alias Maria… - bubinoblog : Milly Carlucci anticipa a BubinoBlog che alla finale di #BallandoconleStelle ci saranno anche Blanca e Linneo, alia… -

Ultime Notizie dalla rete : Blanca anticipazioni

ComingSoon.it

Leggi anche - >, puntata del 20 Dicembre: la Ferrando è in serissimo pericolo, guai in vista Avreste mai immaginato questo retroscena su? Una serie televisiva così ...Dopo la quarta puntata andata in onda Lunedì 13 Dicembre, vi assicuriamo che l'appuntamento che andrà in onda il 20 sarà [?] L'articolo, puntata del 20 Dicembre: la Ferrando è in ...Blanca è la serie tv di Rai1 con Maria Chiara Giannetta, diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, ispirata ai romanzi di Patrizia Rinaldi ...16 dic 2021 - Il disco arriva a tre anni e mezzo da "Diari aperti": conterrà collaborazioni con Mace, Venerus, Franco126 e Dardust.