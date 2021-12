Bill Emmott spiega perché l’Italia per l’Economist è il Paese dell’anno (Di venerdì 17 dicembre 2021) «È meraviglioso che i miei amici dell’Economist abbiano nominato l’Italia “Paese dell’anno”». Lo scrive sulla Stampa Bill Emmott, direttore del settimanale britannico dal 1993 al 2006, quello che definì Silvio Berlusconi «unfit to lead Italy». «Negli anni da direttore (1993-2006) e anche dopo, avevamo spesso usato nei confronti dell’Italia un linguaggio forte», ammette. «“Incapace”, “fottuto”, “malato d’Europa”, riferendoci però sempre alla politica italiana e non agli italiani in quanto tali». La politica, precisa però, «resta molto importante, e questo pone una domanda: cosa penseranno dell’Italia i media e gli imprenditori stranieri che leggono l’Economist? Che idea se ne faranno già tra un mese, per non parlare del prossimo anno. ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 17 dicembre 2021) «È meraviglioso che i miei amici delabbiano nominato”». Lo scrive sulla Stampa, direttore del settimanale britannico dal 1993 al 2006, quello che definì Silvio Berlusconi «unfit to lead Italy». «Negli anni da direttore (1993-2006) e anche dopo, avevamo spesso usato nei confronti delun linguaggio forte», ammette. «“Incapace”, “fottuto”, “malato d’Europa”, riferendoci però sempre alla politica italiana e non agli italiani in quanto tali». La politica, precisa però, «resta molto importante, e questo pone una domanda: cosa penseranno deli media e gli imprenditori stranieri che leggono? Che idea se ne faranno già tra un mese, per non parlare del prossimo anno. ...

Advertising

Linkiesta : Bill Emmott spiega perché l’Italia per il @TheEconomist è il Paese dell’anno - Cavatappi6 : Economist: Italia medaglia d'oro in Europa per economia e controllo del Covid. Travaglio: è tutta colpa dei soldi… - DrAlbertazziUK : @bill_emmott Figuriamoci se Santo Draghi non convince l'Economist... ;-) - mickybar : @GiuliaBelard @HuffPostItalia @bill_emmott C'e' un errore. E' 'Tory sleaze', non 'sleale'. Bell'articolo pero :-) - bill_emmott : Bella intervista, sul futuro di BJ -

Ultime Notizie dalla rete : Bill Emmott Bill Emmott spiega perché l'Italia per l'Economist è il Paese dell'anno meraviglioso che i miei amici dell' Economist abbiano nominato l'Italia "Paese dell'anno" ". Lo scrive sulla Stampa Bill Emmott, direttore del settimanale britannico dal 1993 al 2006, quello che definì Silvio Berlusconi "unfit to lead Italy". "Negli anni da direttore (1993 - 2006) e anche dopo, avevamo spesso usato ...

Il Quirinale spiegato all'Economist ... anzi, a partire dalla famosa copertina del 2001 'Why Silvio Berlusconi is unfit to lead Italy' (con successive cause legali e ripensamenti dell'ex direttore Bill Emmott). Abbonati per continuare a ...

Bill Emmott spiega perché l’Italia per l’Economist è il Paese dell’anno Linkiesta.it Fit to leadBill Emmott spiega perché l’Italia per l’Economist è il Paese dell’anno Secondo l’ex direttore del settimanale britannico, se vogliamo diventare anche «Paese del decennio» Draghi deve andare al Quirinale per guidare il lungo corso delle riforme del Piano nazionale di ripr ...

Omicron, scandali e un voto che fa paura. "Stavolta BoJo è in guai seri" Bill Emmott a HuffPost: "Molti Tory stanno cambiando opinione, ma Covid gioca in suo favore. Johnson è unfit to lead come Berlusconi, che se va al Quirinale è un disastro" ...

meraviglioso che i miei amici dell' Economist abbiano nominato l'Italia "Paese dell'anno" ". Lo scrive sulla Stampa, direttore del settimanale britannico dal 1993 al 2006, quello che definì Silvio Berlusconi "unfit to lead Italy". "Negli anni da direttore (1993 - 2006) e anche dopo, avevamo spesso usato ...... anzi, a partire dalla famosa copertina del 2001 'Why Silvio Berlusconi is unfit to lead Italy' (con successive cause legali e ripensamenti dell'ex direttore). Abbonati per continuare a ...Secondo l’ex direttore del settimanale britannico, se vogliamo diventare anche «Paese del decennio» Draghi deve andare al Quirinale per guidare il lungo corso delle riforme del Piano nazionale di ripr ...Bill Emmott a HuffPost: "Molti Tory stanno cambiando opinione, ma Covid gioca in suo favore. Johnson è unfit to lead come Berlusconi, che se va al Quirinale è un disastro" ...