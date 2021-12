(Di venerdì 17 dicembre 2021) L’ex attaccante esterno del Napoli, attualmente in forza all’Eintracht Francoforte ma ancora – e fino al 2022 – di proprietà degli azzurri, potrebbeingià a gennaio. Grande protagonista della Bundes della scorsa stagione, dopo alcuni screzi di questa estate il tedesco non sta più giocando e su di lui c’è il fortissimo pressing deldi Shevchenko. Lo comunica l’autorevole testata, che ha allegato anche una fotografia del calciatore (e del suo agente) a colloquio con il nuovo direttore sportivo del Grifone.ha cazado ay su representante hablando con Johannes Spors, el nuevo director deportivo del. Está apartado en el Eintracht tras negarse a entrenar dos ...

Advertising

napolista : Bild: Amin #Younes può tornare in Italia, contatti col #Genoa L’ex attaccante esterno del Napoli è stato addirittu… -

Ultime Notizie dalla rete : Bild Amin

IlNapolista

...lista della dirigenza rossoblu sarebbeYounes, oggi all'Eintracht Francoforte ma di proprietà del Napoli. MERCATO GENOA YOUNES MERCATO GENOA YOUNES - Come riferisce il giornale tedesco '', ...... Johannes Spors, ha incontrato in Germania l'agente diYounes , proprio allo scopo di cercare ... Ora la foto del colloquio tra Spors e il procuratore del ragazzo, riportata dalla, potrebbe ...L'ex attaccante esterno del Napoli è stato addirittura fotografato a colloquio col Ds rossoblu assieme al suo agente. All'Eintracht quest'anno non sta giocando ...Discorsi che paiono molto avanzati quelli tra Amin Younes e il Genoa vista la foto pubblicata da Bild dell'incontro tra il nuovo ds del Grifone Spors e l'agente dell'attaccante. La sua partenza dall'E ...