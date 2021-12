Biathlon | il norvegese Johannes Boe vince la sprint di Annecy | 17° Thomas Bormolini

(Di venerdì 17 dicembre 2021)Thingnes Boe si impone nella 10 kmdiche dà il via anche per gli uomini alla quarta tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di: ildavanti al russo Eduard Latypov ed all’altroFilip Fjeld Andersen. In casa Italia il migliore è, 17°. A punti pure Lukas Hofer, 30°. Esclusi dall’inseguimento di domani Tommaso Giacomel, 74°, e Daniele Cappellari, 88°. In tanti trovano lo zero a terra, ma dopo il primo poligono il migliore è ilThingnes Boe, che rifila 3?6 al russo Eduard Latypov e 7?6 all’altroSturla Holm Laegreid. Tra gli azzurri ottimo 15° a 21?8 Lukas Hofer, trova lo zero anche ...

Marte Olsbu Roiseland stravince la quarta sprint stagionale, ad Annecy Le Grand - Bornand, in Francia, valida per la Coppa del Mondo di2021/2022. La, con questo piazzamento allunga anche in classifica generale su tutte le altre. La 31enne scandinava è stata autrice di una gara condotta in testa dall'inizio alla ...La classifica generale della Coppa del Mondo femminile 2021/2022 di, aggiornata dopo l'inseguimento di Hochfilzen di domenica 12 dicembre. LaRoeiseland ottiene la vittoria e consolida il primato. Seconda sia nella tappa odierna che nel ranking la ...Johannes Thingnes Boe si impone nella 10 km sprint di Annecy che dà il via anche per gli uomini alla quarta tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di biathlon: il norvegese vince davanti al russo Eduar ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.39 Finisce ora ufficialmente la gara senza ulteriori acuti. 15.36 Secondo il russo Eduard Latypov a 7''2 dalla prima posizione (0+0), terzo il norvegese Fi ...