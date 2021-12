Biathlon, IBU Junior Cup 2021-2022: Italia terza nella staffetta single mixed di Val Martello II (Di venerdì 17 dicembre 2021) Prosegue con un terzo posto per l’Italia la seconda tappa della IBU Junior Cup 2021-2022 di Biathlon: la staffetta single mixed di Val Martello II vede il terzo posto della coppia azzurra, battuta soltanto dalla Polonia, vincitrice odierna, e dalla Russia, seconda. L’Italia di Martina Trabucchi e Iacopo Leonesio paga nel complesso un giro di penalità ed utilizza in tutto nove ricariche, chiudendo a 45.2 dalla Polonia (0+7), vittoriosa in 45:11.7, mentre al secondo posto c’è la Russia (1+13), a 34.3 dalla coppia vincitrice. ORDINE D’ARRIVO staffetta single mixed (TOP 5) 1 POLONIA (0+1 0+6 0+7) 45:11.7 2 RUSSIA (1+8 0+5 1+13) +34.33 Italia (0+4 1+5 1+9) ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) Prosegue con un terzo posto per l’la seconda tappa della IBUCupdi: ladi ValII vede il terzo posto della coppia azzurra, battuta soltanto dalla Polonia, vincitrice odierna, e dalla Russia, seconda. L’di Martina Trabucchi e Iacopo Leonesio paga nel complesso un giro di penalità ed utilizza in tutto nove ricariche, chiudendo a 45.2 dalla Polonia (0+7), vittoriosa in 45:11.7, mentre al secondo posto c’è la Russia (1+13), a 34.3 dalla coppia vincitrice. ORDINE D’ARRIVO(TOP 5) 1 POLONIA (0+1 0+6 0+7) 45:11.7 2 RUSSIA (1+8 0+5 1+13) +34.33(0+4 1+5 1+9) ...

