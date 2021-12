Biathlon, IBU Junior Cup 2021-2022: Italia seconda nella staffetta mista di Val Martello II (Di venerdì 17 dicembre 2021) Prosegue con un secondo per l’Italia la seconda tappa della IBU Junior Cup 2021-2022 di Biathlon: la staffetta mista di Val Martello II vede il secondo posto del quartetto azzurro, battuto soltanto dalla Germania, vincitrice odierna, mentre completa il podio la Repubblica Ceca. L’Italia di Sara Scattolo, Fabiana Carpella, Nicolò Betemps ed Elia Zeni paga nel complesso due giri di penalità ed utilizza in tutto dieci ricariche, chiudendo per 18.3 alle spalle della Germania (2+13), vittoriosa in 1:15:18.4, ma andando a precedere la Repubblica Ceca (0+8), terza a 59.5 dal quartetto vincitore. ORDINE D’ARRIVO staffetta mista (TOP 5) 1 GERMANIA (0+5 2+8 2+13) 1:15:18.42 ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) Prosegue con un secondo per l’latappa della IBUCupdi: ladi ValII vede il secondo posto del quartetto azzurro, battuto soltanto dalla Germania, vincitrice odierna, mentre completa il podio la Repubblica Ceca. L’di Sara Scattolo, Fabiana Carpella, Nicolò Betemps ed Elia Zeni paga nel complesso due giri di penalità ed utilizza in tutto dieci ricariche, chiudendo per 18.3 alle spalle della Germania (2+13), vittoriosa in 1:15:18.4, ma andando a precedere la Repubblica Ceca (0+8), terza a 59.5 dal quartetto vincitore. ORDINE D’ARRIVO(TOP 5) 1 GERMANIA (0+5 2+8 2+13) 1:15:18.42 ...

