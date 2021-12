Berlino | la smart city d’Europa

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 17 dicembre 2021)punta a diventare una grande. Lo fa con la costruzione di nuovi quartieri altamente innovativi, edifici sostenibili, abitazioni affidate alla domotica. Ma anche investendo in un piano di sviluppo del trasporto, che punti soprattutto sui mezzi non inquinanti, metropolitane, treni e bus elettrici su tutti. Così, il governo e l’amministrazione cittadina contano di investire tra i 28 e i 32 miliardi di dollari entro il 2035 per modernizzare la rete e creare nuove linee. Solo per i tram di superficie entro il 2035 la rete dovrebbe crescere del 28%, passando da 194 a 267 chilometri. Leggi l’intero articolo su We Build Value