Bergomi: «Atalanta antagonista dell’Inter, attenzione a Milan e Napoli» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Giuseppe Bergomi, ex difensore dell’Inter ed ora commentatore sportivo, ha rilasciato queste dichiarazioni sullo Scudetto Giuseppe Bergomi, opinionista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Le sue parole sullo scudetto: SCUDETTO – «Se ragioniamo sul momento, il torneo dice che l’anti Inter adesso è l’Atalanta, ma occhio a tenere fuori Milan e Napoli dalla lotta. Rientreranno, sicuro. Però l’Atalanta di oggi merita questo ruolo di antagonista. Gasperini è stato bravo ad alzare il livello di qualità nei giocatori a disposizione. Lo fa da anni e la squadra sembra ogni volta fare un passo avanti». CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Giuseppe, ex difensoreed ora commentatore sportivo, ha rilasciato queste dichiarazioni sullo Scudetto Giuseppe, opinionista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Le sue parole sullo scudetto: SCUDETTO – «Se ragioniamo sul momento, il torneo dice che l’anti Inter adesso è l’, ma occhio a tenere fuoridalla lotta. Rientreranno, sicuro. Però l’di oggi merita questo ruolo di. Gasperini è stato bravo ad alzare il livello di qualità nei giocatori a disposizione. Lo fa da anni e la squadra sembra ogni volta fare un passo avanti». CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : Bergomi: 'In questo momento l'anti Inter è l'Atalanta, ma occhio a tenere fuori Milan e Napoli dalla lotta scudetto… - CalcioNews24 : ?? #Bergomi parla della lotta scudetto ?? - scudetto21p : RT @junews24com: Bergomi non ha dubbi: «L'anti-Inter può esserlo solamente una squadra» - - MilanNewsit : Bergomi: 'In questo momento l'anti Inter è l'Atalanta, ma occhio a tenere fuori Milan e Napoli dalla lotta scudetto' - MondoNapoli : Bergomi: 'Atalanta l'anti-Inter, ma occhio anche a Milan e Napoli' - -