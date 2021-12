Benevento, primo contratto da professionisti per Talia e Muraca (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Il portiere Gaspare Muraca e il centrocampista Angelo Talia hanno firmato il loro primo contratto da professionisti con il Benevento. Lo ha comunicato la società giallorossa attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale. “Ai due giovani talenti cresciuti nel nostro settore giovanile tutta la famiglia del Benevento Calcio fa un grosso in bocca al lupo”, si legge nel testo. Per Talia, centrocampista napoletano classe 2003 quest’anno due presenze in giallorosso, una in coppa ITalia nel primo turno contro la Spal e una in campionato nel finale della gara vinta 4-0 contro la Reggina al Ciro Vigorito. Muraca, estremo difensore crotonese classe 2004, non ha ancora ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Il portiere Gasparee il centrocampista Angelohanno firmato il lorodacon il. Lo ha comunicato la società giallorossa attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale. “Ai due giovani talenti cresciuti nel nostro settore giovanile tutta la famiglia delCalcio fa un grosso in bocca al lupo”, si legge nel testo. Per, centrocampista napoletano classe 2003 quest’anno due presenze in giallorosso, una in coppa Inelturno contro la Spal e una in campionato nel finale della gara vinta 4-0 contro la Reggina al Ciro Vigorito., estremo difensore crotonese classe 2004, non ha ancora ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento, primo #Contratto da professionisti per #Talia e #Muraca ** - anteprima24 : ** Primo hub vaccinale per #Bambini nelle scuole, sopralluoghi in altri istituti ** - psb_original : Monza, Caldirola si apre: 'A Benevento ho lasciato il cuore ma qui sono nato e cresciuto' #SerieB - sportli26181512 : Fiorentina, le pagelle di CM: Rosati paratutto, Sottil in grande spolvero. Kokorin da inchiesta...: Fiorentina-Bene… - sportli26181512 : Fiorentina-Benevento 2-1: il tabellino: Fiorentina-Benevento 2-1 (primo tempo 1-0) Marcatori: 19’ p.t. Milenkovic (… -