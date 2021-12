Ben Affleck e Jennifer Lopez, mano nella mano (dentro le polemiche) (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'attore ha dichiarato che «se fosse rimasto con Jennifer Garner, forse sarebbe ancora schiavo dell’alcol», ed è scoppiato un putiferio. «Non direi mai nulla di negativo sulla mia ex moglie», ha corretto il tiro al Jimmy Kimmel Live, dove si è presentato insieme a J.Lo: al suo fianco anche nelle difficoltà Leggi su vanityfair (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'attore ha dichiarato che «se fosse rimasto conGarner, forse sarebbe ancora schiavo dell’alcol», ed è scoppiato un putiferio. «Non direi mai nulla di negativo sulla mia ex moglie», ha corretto il tiro al Jimmy Kimmel Live, dove si è presentato insieme a J.Lo: al suo fianco anche nelle difficoltà

Advertising

20thCenturyIT : ?? IN GUARDIA! ??? Il film da vedere questa sera è #TheLastDuel! Con Matt Damon, Jodie Comer, Adam Driver e Ben Aff… - GianlucaOdinson : The Last Duel, Ben Affleck: 'Ecco come fa Ridley Scott a girare i film così velocemente' - GianlucaOdinson : Ben Affleck contro gli Oscar e l'Academy: 'Per Argo sono stato fott*to alla grande!' - infoitcultura : Ben Affleck sul matrimonio con Jennifer Garner: 'Mi sentivo in trappola' - infoitcultura : Ben Affleck rompe il silenzio sulla fine del matrimonio con Jennifer Garner: “Mi sentivo in trappola,… -