Beautiful puntate americane | Hope Logan pratica le arti marziali

Le puntate americane di Beautiful porteranno presto a conoscenza i fans di qualcosa di inaspettato su Hope. La bella Logan, infatti coltiva la passione per una disciplina marziale, non è dato sapere però se da tempo o sia stata la sua una recente scelta. In ogni caso, questo sarà un elemento fondamentale che la riavvicinerà al padre biologico Deacon Sharpe. Entrambi si accorgeranno di avere la stessa passione e si frequenteranno sempre di più. La cosa non piacerà a qualcuno, che sentirà aria di complotto, sarà davvero così? puntate americane di Beautiful, la passione di Hope e Deacon Hope probabilmente ha nascosto di essere un'abile karateka, infatti mai in passato ha rivelato questa sua passione.

