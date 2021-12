Beautiful anticipazioni: Thomas torna all’attacco, il manichino non basta (Di venerdì 17 dicembre 2021) Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata del sabato di Beautiful? E allora come sempre sul nostro UNF potrete leggere tutte le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio quello che sta per succedere. Iniziamo con la trama della puntata di Beautiful di domani, 18 dicembre 2021, che cosa accadrà? Nelle ultime puntate, come sempre accade, i colpi di scena non sono mancati. Pensiamo ad esempio a Shauna: la donna è stata invitata da Eric a restare in casa Forrester, una cosa che ha lasciato di stucco Quinn. La Fuller si è scusata in tutti i modi con suo marito e con Ridge ma non riesce a capire perchè entrambi abbiano deciso di perdonare la madre di Flo mentre invece e lei non venga concessa un’altra possibilità. Il motivo però sembra essere abbastanza chiaro: per Quinn si tratterebbe ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 17 dicembre 2021) Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata del sabato di? E allora come sempre sul nostro UNF potrete leggere tutte le ultime news e leche ci rivelano proprio quello che sta per succedere. Iniziamo con la trama della puntata didi domani, 18 dicembre 2021, che cosa accadrà? Nelle ultime puntate, come sempre accade, i colpi di scena non sono mancati. Pensiamo ad esempio a Shauna: la donna è stata invitata da Eric a restare in casa Forrester, una cosa che ha lasciato di stucco Quinn. La Fuller si è scusata in tutti i modi con suo marito e con Ridge ma non riesce a capire perchè entrambi abbiano deciso di perdonare la madre di Flo mentre invece e lei non venga concessa un’altra possibilità. Il motivo però sembra essere abnza chiaro: per Quinn si tratterebbe ...

Advertising

zazoomblog : Beautiful anticipazioni americane: deve subire una delicata operazione terribile colpo di scena - #Beautiful… - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni americane: torna l’acceso scontro tra due acerrime nemiche, chi la spunterà? - infoitcultura : Beautiful anticipazioni: Brooke in crisi, un ritorno dal passato cambia tutto - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 16 dicembre 2021 - POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 17 dicembre: il malore di Thomas -