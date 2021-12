Beautiful anticipazioni: Quinn non la vuole nessuno (Di venerdì 17 dicembre 2021) Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo nella nostra amatissima soap opera super longeva americana. Anche oggi, 17 dicembre, possiamo vedere una nuova puntata per quanto riguarda la nostra soap opera per eccellenza, ovvero Beautiful. Dove Quinn sembra non avere pace e soprattutto nessuno che le voglia veramente bene, oltre al figlio e alla nuora Flo. LEGGI ANCHE —> Un professore 2: parla il regista e rivela cosa succederà Iniziamo con il dire che abbiamo visto che la bella Quinn si stava recando a casa di Eric Forrester, ma sembra che l’uomo non abbia assolutamente voglia di starla a sentire. Quinn abbandonata di nuovo? La donna, poi scopre anche che la sua ex amica, ovvero Shauna è ospite a casa del suo ex marito e questo la fa impazzire. Per quale motivo Eric si è ... Leggi su formatonews (Di venerdì 17 dicembre 2021) Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo nella nostra amatissima soap opera super longeva americana. Anche oggi, 17 dicembre, possiamo vedere una nuova puntata per quanto riguarda la nostra soap opera per eccellenza, ovvero. Dovesembra non avere pace e soprattuttoche le voglia veramente bene, oltre al figlio e alla nuora Flo. LEGGI ANCHE —> Un professore 2: parla il regista e rivela cosa succederà Iniziamo con il dire che abbiamo visto che la bellasi stava recando a casa di Eric Forrester, ma sembra che l’uomo non abbia assolutamente voglia di starla a sentire.abbandonata di nuovo? La donna, poi scopre anche che la sua ex amica, ovvero Shauna è ospite a casa del suo ex marito e questo la fa impazzire. Per quale motivo Eric si è ...

