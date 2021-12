Beautiful, anticipazioni americane: Taylor delude Steffy (Di venerdì 17 dicembre 2021) Quella che doveva rappresentare una svolta per Steffy Forrester nella sua battaglia contro Sheila Carter, si rivelerà, invece, una grossa delusione, come segnalano le anticipazioni americane di Beautiful. La ragazza, infatti, accoglierà con gioia ed entusiasmo il ritorno a Los Angeles della madre Taylor, convinta che si schiererà accanto a lei contrastando la dark lady, ma la donna la spiazzerà completamente mettendo in atto un atteggiamento del tutto insolito verso la Carter. Steffy, da qualche tempo, si è ritrovata a dover fronteggiare l'arrivo nella sua vita di Sheila che, proprio nel giorno delle sue nozze con Finn, ha annunciato al ragazzo di essere la sua madre biologica. Questa scoperta ha completamente destabilizzato la figlia di Ridge e tutta la famiglia Forrester, ben ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 17 dicembre 2021) Quella che doveva rappresentare una svolta perForrester nella sua battaglia contro Sheila Carter, si rivelerà, invece, una grossa delusione, come segnalano ledi. La ragazza, infatti, accoglierà con gioia ed entusiasmo il ritorno a Los Angeles della madre, convinta che si schiererà accanto a lei contrastando la dark lady, ma la donna la spiazzerà completamente mettendo in atto un atteggiamento del tutto insolito verso la Carter., da qualche tempo, si è ritrovata a dover fronteggiare l'arrivo nella sua vita di Sheila che, proprio nel giorno delle sue nozze con Finn, ha annunciato al ragazzo di essere la sua madre biologica. Questa scoperta ha completamente destabilizzato la figlia di Ridge e tutta la famiglia Forrester, ben ...

