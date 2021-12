Beach volley, Mondiali Under 21 Thailandia. Gottardi/Tega none, Viscovich/Dal Corso agli ottavi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Giornata in chiaroscuro per l’Italia del Beach volley ai Mondiali Under 21 di Phuket in Thailandia. Gottardi/Tega hanno superato un solo turno della fase ad eliminazione diretta e si sono fermate di fronte alle plurititolate kazake, opponendo una resistenza troppo flebile, chiudendo la loro avventura al nono posto. Doppia vittoria e ottavi di finale centrati, invece, per Viscovich/Dal Corso che hanno vinto due battaglie vere e proprie e si apprestano ad affrontare una temibile coppia statunitense. Era iniziata bene la giornata per Valentina Gottardi e Margherita Tega che hanno dovuto sudare per avere ragione al tie break delle canadesi Mann/Glagau nella sfida che ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) Giornata in chiaroscuro per l’Italia delai21 di Phuket inhanno superato un solo turno della fase ad eliminazione diretta e si sono fermate di fronte alle plurititolate kazake, opponendo una resistenza troppo flebile, chiudendo la loro avventura al nono posto. Doppia vittoria edi finale centrati, invece, per/Dalche hanno vinto due batte vere e proprie e si apprestano ad affrontare una temibile coppia statunitense. Era iniziata bene la giornata per Valentinae Margheritache hanno dovuto sudare per avere ragione al tie break delle canadesi Mann/Glagau nella sfida che ...

