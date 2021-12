Bayern Monaco-Wolfsburg 4-0, Nagelsmann: “Ci siamo difesi alla grande. Successo meritato” (Di sabato 18 dicembre 2021) Il Bayern Monaco ha aperto la 17^ giornata di Bundesliga con un pesante 4-0 nei confronti del Wolfsburg (QUI PER LEGGERE DEL MATCH). Molto soddisfatto il tecnico Julian Nagelsmann della vittoria: “Il primo tempo è stato complicato perché il Wolfsburg si è difeso molto bene, mentre noi abbiamo giocato troppo per vie centrali perdendo molti palloni. Una volta andati in vantaggio, non abbiamo sofferto fino all’intervallo: nella ripresa abbiamo fatto qualcosa di impressionante, trovando tre gol con altrettante belle giocate. Abbiamo meriato un Successo così largo: seconda partita di fila con la porta inviolata? Ci siamo difesi alla grande, subendo solo due ripartenze con Weghorst”. QUI PER VEDERE I GOL E GLI HIGHLIGHTS ... Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) Ilha aperto la 17^ giornata di Bundesliga con un pesante 4-0 nei confronti del(QUI PER LEGGERE DEL MATCH). Molto soddisfatto il tecnico Juliandella vittoria: “Il primo tempo è stato complicato perché ilsi è difeso molto bene, mentre noi abbiamo giocato troppo per vie centrali perdendo molti palloni. Una volta andati in vantaggio, non abbiamo sofferto fino all’intervallo: nella ripresa abbiamo fatto qualcosa di impressionante, trovando tre gol con altrettante belle giocate. Abbiamo meriato uncosì largo: seconda partita di fila con la porta inviolata? Ci, subendo solo due ripartenze con Weghorst”. QUI PER VEDERE I GOL E GLI HIGHLIGHTS ...

