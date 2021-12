Batte un rigore perfetto, ma l’arbitro lo espelle: il motivo della decisione è surreale – VIDEO (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’ex calciatore del Catania Bruno Pektovic è andato incontro all’espulsione più surreale dell’anno, dopo aver segnato su calcio di rigore. In queste ore sta facendo discutere gli appassionati sul web il VIDEO dell’espulsione ai danni di Bruno Pektovic, stella della Dinamo Zagabria, durante l’incontro contro l’Istra 1961. La squadra della capitale croata si trovava sullo 0-1 e gli era stato assegnato un calcio di rigore. Come da prassi sul dischetto si è presentato il 27enne ex Catania. L’attaccante non ha preso una vera e propria rincorsa, visto che ha fatto tre passi cadenzati verso il pallone, quindi ha fatto una finta in aria per spiazzare il portiere ed ha piazzato il pallone dalla parte opposta. Il direttore di gara ha visto la finta nel caricare il tiro e l’ha ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’ex calciatore del Catania Bruno Pektovic è andato incontro all’espulsione piùdell’anno, dopo aver segnato su calcio di. In queste ore sta facendo discutere gli appassionati sul web ildell’espulsione ai danni di Bruno Pektovic, stellaDinamo Zagabria, durante l’incontro contro l’Istra 1961. La squadracapitale croata si trovava sullo 0-1 e gli era stato assegnato un calcio di. Come da prassi sul dischetto si è presentato il 27enne ex Catania. L’attaccante non ha preso una vera e propria rincorsa, visto che ha fatto tre passi cadenzati verso il pallone, quindi ha fatto una finta in aria per spiazzare il portiere ed ha piazzato il pallone dalla parte opposta. Il direttore di gara ha visto la finta nel caricare il tiro e l’ha ...

