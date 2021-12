Bastoni: «Mio padre faceva 130 km per farmi allenare. Senza la mia famiglia farei un altro mestiere» (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Repubblica intervista Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e della Nazionale italiana. La sua carriera è iniziata nelle giovanili dell’Atalanta. «Nelle giovanili dell’Atalanta ho incontrato ragazzi più talentuosi di me. Mi allenavo con compagni più grandi, facevo fatica. Mio padre mi ha insegnato a non mollare. Per anni mi ha accompagnato da Cremona a Zingonia e ritorno, 130 chilometri Senza mai farmelo pesare. In un’altra famiglia, oggi forse farei un altro mestiere». Era tifoso da bambino? «Papà, sanguigno interista, mi ha passato la fede. Quando sbaglio una partita mi tiene il muso». Sua madre alla festa scudetto la imboccò con la pizza e le pulì la bocca con un tovagliolo. «La sento sempre vicina. Mi dà pace tornare da lei a mangiare un piatto di tortelli. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Repubblica intervista Alessandro, difensore dell’Inter e della Nazionale italiana. La sua carriera è iniziata nelle giovanili dell’Atalanta. «Nelle giovanili dell’Atalanta ho incontrato ragazzi più talentuosi di me. Mi allenavo con compagni più grandi, facevo fatica. Miomi ha insegnato a non mollare. Per anni mi ha accompagnato da Cremona a Zingonia e ritorno, 130 chilometrimai farmelo pesare. In un’altra, oggi forseun». Era tifoso da bambino? «Papà, sanguigno interista, mi ha passato la fede. Quando sbaglio una partita mi tiene il muso». Sua madre alla festa scudetto la imboccò con la pizza e le pulì la bocca con un tovagliolo. «La sento sempre vicina. Mi dà pace tornare da lei a mangiare un piatto di tortelli. ...

Advertising

napolista : #Bastoni: «Mio padre faceva 130 km per farmi allenare. Senza la mia famiglia farei un altro mestiere» A Repubblic… - andreatifainter : RT @90ordnasselA: “Con Hakimi e Lukaku?” “Hakimi è mio compagno alla Playstation, ed è scarsissimo. A Romelu ho fatto l’in bocca al lupo p… - OhWhatFun__ : RT @90ordnasselA: “Con Hakimi e Lukaku?” “Hakimi è mio compagno alla Playstation, ed è scarsissimo. A Romelu ho fatto l’in bocca al lupo p… - RolandVDMerry : Bastoni mio nuovo calciatore preferito - franvanni : RT @MatteoDovellini: 'Mio padre mi ha insegnato a non mollare. Per anni mi ha accompagnato da Cremona a Zingonia e ritorno, 130 chilometri… -