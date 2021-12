Advertising

ItalianAirForce : Oggi, #10Dicembre, l'#AeronauticaMilitare celebra la Madonna di Loreto, “Celeste Patrona” di tutti gli aviatori. Se… - Agenzia_Ansa : Inaugurato ad Assisi il presepe della Basilica di San Francesco. Suggestivi giochi di luce sulla facciata. Le insta… - ItalianAirForce : Il saluto al personale dell’#AeronauticaMilitare da parte del Santo Padre, Papa Francesco, che è intervenuto dopo l… - FirenzePost : Basilica San Lorenzo: il presepe dedicato a tutto il comparto sanitario - FScalmati : RT @Alessia_Bettini: Zia Caterina è una preziosa cittadina attiva che regala sorrisi e supporto. Domani pomeriggio alla basilica di san Min… -

Ultime Notizie dalla rete : Basilica San

Firenze Post

Il Papa ha ricambiato con una pittura su ceramica raffigurante ladiPietro e una copia in anteprima del Messaggio per la Pace per il 2022, appena firmata, che ha molto colpito il ......Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera e con gli alunni dell'Istituto Comprensivo '... Natale è invece nellaMadonna dei Martiri ore 19.30 a cura dell'Associazione Polifonica. ...Erano partiti da Conegliano verso Assisi con una missione: allestire all'interno della Basilica superiore di San Francesco il presepio artistico realizzato per il Natale del 2019 in Vaticano.Quest'anno con la scena della Natività è stato scelto di ringraziare tutto il comparto sanitario che si è distinto per il forte spirito di sacrificio in questi due anni di pandemia san-lorenzo, presep ...