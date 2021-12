Barcellona | Xavi | “Haaland? Abbiamo una situazione economica difficile”

Advertising

CB_Ignoranza : Osasuna 2-2 Barcellona. Ottavo posto, -15 dal primo e -8 potenziale dalla zona Champions. Qualcuno ha già detto ch… - cmdotcom : #Barcellona, #Xavi apre alle cessioni: 'Tutto è possibile'. 5 occasioni per il mercato di gennaio… - sportli26181512 : Barcellona, Xavi apre alle cessioni: 'Tutto è possibile'. 5 occasioni per il mercato di gennaio: Tornare sui livell… - zazoomblog : Barcellona Xavi: «Dembele rinnoverà. Su Haaland…» - #Barcellona #Xavi: «Dembele - NMercato24 : Barcellona, Xavi: 'Servono rinforzi.' #Calciomercato #17dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Xavi

Haaland (getty images) tutte le notizie diLeggi i commenti Calcio estero: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@...Commenta per primo Tornare sui livelli delle big d'Europa nel giro di un anno. Questa la missione annunciata dadopo l'eliminazione deldalla Champions League che ha segnato la fine di un ciclo in Catalogna. Per farlo, naturalmente, occorre rifondare la rosa ed effettuare numerose operazioni in ...L'allenatore blaugrana Xavi, intervenuto in conferenza in vista della sfida con l'Elche, si mostra piuttosto ottimista: vede un Barcellona migliorato e in grado di lottare per vincere trofei.Alla vigilia della sfida contro l'Elche, Xavi è intervenuto in conferenza per parlare della situazione del suo Barcellona.