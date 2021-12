Barcellona | Xavi |  «Dembele rinnoverà Su Haaland…»

(Di venerdì 17 dicembre 2021), allenatore del, ha commentato le voci sul rinnovo die il possibile acquisto di Haaland, allenatore del, ha commentato le voci sul rinnovo di Ousmanee il possibile acquisto di Erling Haaland dal Borussia Dortmund. Le dichiarazioni dello spagnolo in conferenza stampa. RINNOVO– «Ieri ho avuto un incontro con lui. Sono ottimista, è felice e vuole continuare con noi. Gioca bene, crea occasioni. Ci dà tanto ed è un giocatore capace di fare la differenza. Sono sicuro che possa rinnovare». HAALAND – «Al momento abbiamo una situazione economica difficile. Dobbiamo essere realisti ma vedremo cosa succede. Per quanto riguarda i nomi, vedremo cosa succederà, ma nel caso di Haaland non so assolutamente nulla. Non ...

Advertising

CB_Ignoranza : Osasuna 2-2 Barcellona. Ottavo posto, -15 dal primo e -8 potenziale dalla zona Champions. Qualcuno ha già detto ch… - NMercato24 : Barcellona, Xavi: 'Servono rinforzi.' #Calciomercato #17dicembre - zazoomblog : Barcellona Xavi: “Possiamo vincere qualcosa ma servono rinforzi” - #Barcellona #Xavi: #“Possiamo #vincere - sportface2016 : #Barcellona, #Xavi: “Possiamo vincere qualcosa, ma servono rinforzi” - sportli26181512 : Barcellona, Xavi: 'Dembelé rinnoverà. Haaland? Bilancio complicato, ma vediamo. Cessioni? Tutto è possibile': L'all… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Xavi

Ecco le parole di, tecnico di unottavo in campionato a - 18 dal Real Madrid capolista anche se con una gara in meno rispetto ai blancos. 'Se possiamo vincere qualcosa già quest'anno? ...Commenta per primo L'allenatore delHernandez, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Elche soffermandosi anche su tanti temi mercato. DEMBELE' - 'Ieri ho avuto un incontro con lui. Sono ottimista,...Ecco le parole di Xavi, tecnico di un Barcellona ottavo in campionato a -18 dal Real Madrid capolista anche se con una gara in meno rispetto ai blancos.Nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Elche, il tecnico del Barcellona Xavi si è soffermato sul momento dei blaugrana ...