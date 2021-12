Barcellona | si spinge per Cavani dopo l’addio di Aguero

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ilpotrebbe puntare sudi:il matador è in uscita dal Manchester United Potrebbero cambiare gli scenari sul mercato per quanto riguarda il futuro di. L’attaccante uruguaiano è in uscita dal Manchester United e avrebbe rifiutato l’offerta del Boca Juniros. Alla base del rifiuto la volontà del giocatore di restare in Europa e la possibilità di andare aldi. Il matadorper la pista spagnola come riferito da Tyc Sports. L'articolo proviene da Calcio News 24.