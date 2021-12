Barbara D'Urso fuori la Mediaset, il ribaltone dopo 30 anni (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sembra che sia stata presa una decisione ufficiale per le sorti di Barbara D'Urso e Pomeriggio 5, questa volta per la conduttrice il destino è scritto: verrà sostituita da Simona Branchetti. Per la prima volta in quattordici versioni, lo spettacolo non solo è stato solo interrotto a causa delle vacanze di Natale, ma è stato anche sostituito con una produzione completamente nuova. Ha una caratteristica sperimentale. Come dire, diamo al nuovo programma un "periodo di tirocinio" di qualche settimana, se funziona non è escluso che possa sostituire definitivamente il programma "titolare". Anche perché la presentatrice non è affatto un "stagista". In effetti, è stata una giornalista e conduttrice televisiva per circa due decenni. Da lunedì 20 dicembre, infatti, Barbara D'Urso e il suo Pomeriggio 5 continuano ad essere in ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sembra che sia stata presa una decisione ufficiale per le sorti diD'e Pomeriggio 5, questa volta per la conduttrice il destino è scritto: verrà sostituita da Simona Branchetti. Per la prima volta in quattordici versioni, lo spettacolo non solo è stato solo interrotto a causa delle vacanze di Natale, ma è stato anche sostituito con una produzione completamente nuova. Ha una caratteristica sperimentale. Come dire, diamo al nuovo programma un "periodo di tirocinio" di qualche settimana, se funziona non è escluso che possa sostituire definitivamente il programma "titolare". Anche perché la presentatrice non è affatto un "stagista". In effetti, è stata una giornalista e conduttrice televisiva per circa due decenni. Da lunedì 20 dicembre, infatti,D'e il suo Pomeriggio 5 continuano ad essere in ...

