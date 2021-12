Bankitalia | Pil 2021 al +6 | 2% | rallenta al +4% nel 2022 e al 2 | 5% nel 2023

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Crescita del Pil italiano confermata al 6,2% quest’anno, e ridimensionata al 4% (dal 4,4% indicato lo scorso luglio) per il, Effetto della recrudescenza della pandemia e delle tensioni nelle catene di fornitura globali che stanno pesando nel trimestre in corso e impatteranno anche sui primi mesi del prossimo anno. E’ quanto prevedono le proiezioni di dicembre della Banca d’Italia, che tuttavia migliorano lo scenario del, crescita al 2,5% dal precedente 2,3%, e 1,7% nel 2024. La crescita economica in Italia, dopo l’attuale fase dimento, tornerebbe ad essere “sostenuta a partire dalla prossima primavera, in concomitanza con il miglioramento del quadro sanitario, e recupererebbe i livelli precedenti lo scoppio della pandemia entro la metà del” scrive la Banca d’Italia nelle sue proiezioni ...