Bankitalia | Nel 2021 Pil in crescita al 6 | 2% | nel 2022 frenata al 4%

(Di venerdì 17 dicembre 2021)del Pil italiano confermata al 6,2% quest’anno, e ridimensionata al 4% (dal 4,4% indicato lo scorso luglio) per il, effetto della recrudescenza della pandemia e delle tensioni nelle catene di fornitura globali che stanno pesando nel trimestre in corso e impatteranno anche sui primi mesi del prossimo anno. È quanto prevedono le proiezioni di dicembre della Banca d’Italia, che tuttavia migliorano lo scenario del 2023,al 2,5% dal precedente 2,3%, e 1,7% nel 2024. Da segnalare poi il balzo dell’inflazione nel, con le nuove stime diche indicano un 2,8% contro l?1,3% indicato solo sei mesi fa. Per l’anno in corso le nuove previsioni passano dall?1,5% all?1,9%, per il 2023 e 2024 è previsto un rallentamento a 1,5 e 1,7% rispettivamente.

Il Sole 24 ORE

Prezzi sotto pressione, il nodo-energia Notizie poco rassicuranti sul fronte dei prezzi: si stima un balzo dell'inflazione nel 2022, con le nuove stime di Bankitalia che indicano un 2,8% contro l'1,3% ...