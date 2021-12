Bancomat, verso lo stop ai contanti. Le ultime novità (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sull’onda della lotta all’evasione e della riduzione dei Bancomat all’orizzonte si intravedono nuove chiusure Il 2022 sarà un anno di molti cambiamenti per ciò che riguarda il danaro. Cambieranno buste paga, pensioni, detrazioni grazie alle riforme del fisco che puntano ad alleggerire la pressione fiscale e nello stesso tempo a semplificare la burocrazia. Questo L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sull’onda della lotta all’evasione e della riduzione deiall’orizzonte si intravedono nuove chiusure Il 2022 sarà un anno di molti cambiamenti per ciò che riguarda il danaro. Cambieranno buste paga, pensioni, detrazioni grazie alle riforme del fisco che puntano ad alleggerire la pressione fiscale e nello stesso tempo a semplificare la burocrazia. Questo L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

infoitinterno : Pagamenti elettronici, verso multe per chi non accetta bancomat e carte di credito - paola07210 : RT @SkyTG24: Pagamenti elettronici, verso multe per chi non accetta bancomat e carte di credito - danielesilver81 : RT @SkyTG24: Pagamenti elettronici, verso multe per chi non accetta bancomat e carte di credito - _lenny97 : RT @SkyTG24: Pagamenti elettronici, verso multe per chi non accetta bancomat e carte di credito - fabbri333 : RT @SkyTG24: Pagamenti elettronici, verso multe per chi non accetta bancomat e carte di credito -