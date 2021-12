BALLANDO COI BOLLORI: VESPA PRETENDE UN BALLO HOT TRA ARISA E VITO COPPOLA E… (VIDEO) (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Milly Carlucci è la star delle star!”, Bruno VESPA accoglie in trionfo la regina di Rai1 a Porta a Porta. Poi una celebrazione alla vigilia della finale di BALLANDO con le Stelle. “La vera assoluta vincitrice dello show è Milly Carlucci”. “Mai un errore, mai una gaffe, assolutamente perfetta e impeccabile. Uscita indenne anche dal periodo dalla pandemia, sempre al passo con il ritmo travolgente del successo esplosivo di BALLANDO”. VESPA incontenibile! “Dopo 16 anni uno potrebbe dare dei segni di… e invece no, un anno fantastico e che ascolti!”. Milly Carlucci sorride soddisfatta. Poi si passano in rassegna le coppie finaliste, con un picco ormonale per ARISA e VITO COPPOLA. “VITO è il nostro ultimo e più giovane acquisto. Ha una grinta, una capacità ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Milly Carlucci è la star delle star!”, Brunoaccoglie in trionfo la regina di Rai1 a Porta a Porta. Poi una celebrazione alla vigilia della finale dicon le Stelle. “La vera assoluta vincitrice dello show è Milly Carlucci”. “Mai un errore, mai una gaffe, assolutamente perfetta e impeccabile. Uscita indenne anche dal periodo dalla pandemia, sempre al passo con il ritmo travolgente del successo esplosivo di”.incontenibile! “Dopo 16 anni uno potrebbe dare dei segni di… e invece no, un anno fantastico e che ascolti!”. Milly Carlucci sorride soddisfatta. Poi si passano in rassegna le coppie finaliste, con un picco ormonale per. “è il nostro ultimo e più giovane acquisto. Ha una grinta, una capacità ...

