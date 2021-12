Baldwin | sequestrato il telefono per l’indagine sulla tragedia avvenuta sul set

(Di venerdì 17 dicembre 2021) La polizia di Santa Fe ha richiesto un mandato di perquisizione per il sequestro dell’attore Alecper indagare riguardo la sparatoriasul set di Rust. La vicenda ha portato alla morte della della direttrice fotografia Halyna Hutchins. Indagini su AlecSi cercano indizi sull’incidente che ha portato alla morte della responsabile della fotografia del film Rust. Protagonista è stato proprioche girandondo una scena del film, teneva in mano una pistola e quando, seguendo il copione, ha premuto il grilletto, dall’arma è partito un proiettile fatale per Halyna Hutchins. L’attore è rimasto fortemente scosso dall’accaduto, e fin dal primo momento non sembrava messa in discussione la sua innocenza. Anche il padre della vittima aveva dichiarato: “Non ritengo...

...urlando 'cold gun', il che significava che l'arma non avesse proiettili veri. Anche il regista Joel Souza, che si trovava dietro di lei, è rimasto ferito. Gli investigatori hanno... A seguito dalla tragedia avvenuta sul set di Rust la Polizia cerca di fare luce sul caso e ora richiede un mandato per accedere al telefono di Alec Baldwin... La polizia del New Mexico ha richiesto il sequestro del telefono di Alec Baldwin in cerca di indizi sull'indagine legata alla sparatoria fatale sul set del western Rust.