Babbo Natale va in vacanza a Milano (e si rifà il look) tra shopping, teatro e tram: ecco l’ironico spot per promuovere il turismo nel capoluogo (Di venerdì 17 dicembre 2021) look nuovo, con tanto di shopping alla Rinascente. Poi un giro alla Pinacoteca di Brera e, ancora, una serata in discoteca e una alla Scala. Fino al “viaggio” a bordo di un tram storico. Babbo Natale, quest’anno, sceglie Milano per le vacanze e per prepararsi alla notte dei regali. Almeno secondo il nuovo spot del Comune di Milano per promuovere il turismo nel capoluogo lombardo. Un video ironico che racconta, utilizzando la figura natalizia per eccellenza, cosa è possibile fare nella città. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021)nuovo, con tanto dialla Rinascente. Poi un giro alla Pinacoteca di Brera e, ancora, una serata in discoteca e una alla Scala. Fino al “viaggio” a bordo di unstorico., quest’anno, sceglieper le vacanze e per prepararsi alla notte dei regali. Almeno secondo il nuovodel Comune diperilnellombardo. Un video ironico che racconta, utilizzando la figura natalizia per eccellenza, cosa è possibile fare nella città. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ComuneMI : ?? Milano cambia il tuo Natale! ?? Anche Babbo Natale sceglie la nostra città come destinazione per rinfrescare il s… - ferrazza : Ma, onorevole Meloni, una volta che ha stabilito che Babbo Natale è eterosessuale quali problemi degli italiani ha risolto? - SimoneAlliva : #Meloni: “Dire che Babbo Natale è gay, la fatina di Cenerentola è gay, Superman è gay, Batman è gay non è modernità… - resalvicchi : RT @Emilystellaemi2: ETTORE TI ASPETTA BABBO NATALE.???? - _DAGOSPIA_ : GIUSTI:IL MIO BABBO NATALE PREFERITO È QUELLO DI JOHN C. REILLY IN O NIGHT DIVINE DI GUADAGNINO… -