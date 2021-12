Azzurri in casa nei primi due incontri di Nations League (Di venerdì 17 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – La Nazionale di Roberto Mancini giocherà in Italia i primi due incontri della terza edizione della Uefa Nations League. Gli Azzurri, sorteggiati ieri nel Gruppo 3 della Lega A, faranno il loro esordio nel torneo sabato 4 giugno con la Germania per poi ospitare martedì 7 l’Ungheria. Seguiranno due trasferte, la prima sabato 11 in Inghilterra a undici mesi di distanza dalla finale di Euro 2020 e la seconda martedì 14 in casa dei tedeschi. Un vero tour de force attende quindi a giugno gli Azzurri, che oltre ai quattro match di Nations League saranno di scena il 1° giugno a Londra con l’Argentina nell’inedita sfida tra i Campioni d’Europa in carica e i vincitori dell’ultima Coppa America. A settembre spazio poi agli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – La Nazionale di Roberto Mancini giocherà in Italia iduedella terza edizione della Uefa. Gli, sorteggiati ieri nel Gruppo 3 della Lega A, faranno il loro esordio nel torneo sabato 4 giugno con la Germania per poi ospitare martedì 7 l’Ungheria. Seguiranno due trasferte, la prima sabato 11 in Inghilterra a undici mesi di distanza dalla finale di Euro 2020 e la seconda martedì 14 indei tedeschi. Un vero tour de force attende quindi a giugno gli, che oltre ai quattro match disaranno di scena il 1° giugno a Londra con l’Argentina nell’inedita sfida tra i Campioni d’Europa in carica e i vincitori dell’ultima Coppa America. A settembre spazio poi agli ...

