"Avete notato che martedì alla Camera...": il gesto che lo smaschera sul Colle, come si è "tradito" Mario Draghi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Apparentemente Mario Draghi è alle prese con due grane non di poco conto. La prima riguarda l'Europa e le polemiche nate con la Commissione per il mancato preavviso sulle limitazioni imposte ai viaggiatori; la seconda è interna e porta il nome di Giorgia Meloni, con Fratelli d'Italia che chiede chiarezza sul Green Pass e sulle frontiere. Secondo Marcello Sorgi, il premier però è apparso per nulla turbato ieri in Parlamento: “La sua serenità è fondata su due ragioni”. La prima, secondo l'editorialista della Stampa, è la “convinzione che presto di fronte alla rapida diffusione della variante Omicron altri Paesi partner in fatto di controlli dovranno fare come noi”. La seconda invece è la “certezza che già oggi, atterrando a Bruxelles per il Consiglio europeo, avrà modo di chiarire anche con la Commissione la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Apparentementeè alle prese con due grane non di poco conto. La prima riguarda l'Europa e le polemiche nate con la Commissione per il mancato preavviso sulle limitazioni imposte ai viaggiatori; la seconda è interna e porta il nome di Giorgia Meloni, con Fratelli d'Italia che chiede chiarezza sul Green Pass e sulle frontiere. Secondo Marcello Sorgi, il premier però è apparso per nulla turbato ieri in Parlamento: “La sua serenità è fondata su due ragioni”. La prima, secondo l'editorialista della Stampa, è la “convinzione che presto di fronterapida diffusione della variante Omicron altri Paesi partner in fatto di controlli dovranno farenoi”. La seconda invece è la “certezza che già oggi, atterrando a Bruxelles per il Consiglio europeo, avrà modo di chiarire anche con la Commissione la ...

