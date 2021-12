Avete mai visto Benedetta Mazzini, la figlia di Mina: sono praticamente la stessa persona (Di venerdì 17 dicembre 2021) Benedetta Mazzini e la figlia della grande Mina e si somigliano tantissimo, sono due gocce d’acqua: ecco di chi si tratta Una delle grandi anime della musica italiana che, nonostante non è più viva nella scena musicale odierna non tramonterà mai: stiamo parlando della grandissima e celebre interprete di numerosi successi che hanno cambiato il modo di fare musica, Mina Mazzini conosciuta semplicemente come Mina. Il suo timbro sin da subito riconoscibile, dotato di grande ampiezza ed estensione è capace di coniugare duttilità e meravigliosa tecnica. In tutta la sua carriera ella ha interpretato più di 1500 brani che hanno cambiato radicalmente la musica; tra i maggiori successi vi sono Grande, Grande, Citta vuota, Parole Parole, Brava. ... Leggi su topicnews (Di venerdì 17 dicembre 2021)e ladella grandee si somigliano tantissimo,due gocce d’acqua: ecco di chi si tratta Una delle grandi anime della musica italiana che, nonostante non è più viva nella scena musicale odierna non tramonterà mai: stiamo parlando della grandissima e celebre interprete di numerosi successi che hanno cambiato il modo di fare musica,conosciuta semplicemente come. Il suo timbro sin da subito riconoscibile, dotato di grande ampiezza ed estensione è capace di coniugare duttilità e meravigliosa tecnica. In tutta la sua carriera ella ha interpretato più di 1500 brani che hanno cambiato radicalmente la musica; tra i maggiori successi viGrande, Grande, Citta vuota, Parole Parole, Brava. ...

