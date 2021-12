Avellino | Braglia | “Servirà una partita aggressiva | venderemo cara la pelle”

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Abbiamo gli stessi punti, al di là della penalizzazione. Tutto ciò testimonia l’importanza della gara. Conosciamo la bravura del reparto avanzato, ma soprattutto le tante soluzione che Zeman può adottare”. Parla così Pieroa pochi giorni dalla sfida interna contro il Foggia. Ultima tappe del girone d’andata per l’. “Noi dobbiamo prepararci al meglio – spiega – Dobbiamo adottare le giuste soluzioni, visto la pericolosità del reparto avanzato del Foggia”. “Noi dobbiamo fare una grande– continua– Non dobbiamo farli giocare liberamente. Se non siamo aggressivi sbagliamo, secondo me è unada giocare così”. “Il discorso dei rinnovi va avanti da sei mesi – ammette – Nonostante ciò la ...

... come inevitabile che fosse, la bomba a orologeria dei rinnovi dei contratti in scadenza è deflagrata scuotendo e dividendo l'ambiente biancoverde proprio nel momento in cui l'.... Il vice allenatore dell', Domenico De Simone , è stato squalificato dal giudice sportivo 'per aver pronunciato ...e cinquecento euro di ammenda per il vice di Piero, che ...Avellino e Foggia si affrontano nel 19° turno di Serie C: : tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming ...Rialzarsi era l’obiettivo. Detto, fatto. Il Foggia lo ha fatto, non senza qualche difficoltà, ma l’ostacolo Virtus Francavilla è stato superato con merito dai ragazzi ...