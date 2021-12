Auto cinesi in Italia - Anche la Chery Omoda 5 è pronta allo sbarco: ecco la lista completa (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Chery è l'ultimo marchio in ordine di tempo ad aggiungersi a una lista che comincia a diventare numerosa: quella dei marchi cinesi pronti ad entrare, o già presenti, nel mercato europeo. La Casa ha diffuso le informazioni relative alla Omoda 5, modello presentato in forma definitiva al Salone di Guangzhou solo poche settimane fa. La vettura è una crossover elettrificata che verrà commercializzata tra il 2022 ed il 2023 in Sud America, in Australia e in altri Paesi dell'Asia, oltre che nel Vecchio Continente. Il modello va ad ingrossare le fila di un'offerta, quella proveniente dalla Cina, quasi tutta a batteria. In Italia la Omoda 5 giungerà nel 2023 come primo modello in assoluto proposto dalla Chery nel Belpaese. L'assalto delle asiatiche verso l'Europa. ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 17 dicembre 2021) Laè l'ultimo marchio in ordine di tempo ad aggiungersi a unache comincia a diventare numerosa: quella dei marchipronti ad entrare, o già presenti, nel mercato europeo. La Casa ha diffuso le informazioni relative alla5, modello presentato in forma definitiva al Salone di Guangzhou solo poche settimane fa. La vettura è una crossover elettrificata che verrà commercializzata tra il 2022 ed il 2023 in Sud America, in Australia e in altri Paesi dell'Asia, oltre che nel Vecchio Continente. Il modello va ad ingrossare le fila di un'offerta, quella proveniente dalla Cina, quasi tutta a batteria. Inla5 giungerà nel 2023 come primo modello in assoluto proposto dallanel Belpaese. L'assalto delle asiatiche verso l'Europa. ...

