Aubameyang ancora escluso dall’Arsenal Le ultime sul futuro dell’attaccante

(Di venerdì 17 dicembre 2021)rimane fuori rosa anche per la partita dell’Arsenal contro il Leeds. L’annuncio del tecnico Arteta Arsenalalle prese con il caso. Negli scorsi giorni i Gunners hanno annunciato l’esclusione, che ha anche perso i gradi di capitano. La situazione non cambia neanche per il weekend: in conferenza, infatti, Arteta ha annunciato chenon ci sarà nemmeno contro il Leeds. Il centravanti è accostato anche alla Juventus e si va verso l’addio immediato all’Arsenal. L'articolo proviene da Calcio News 24.

