Atalanta-Venezia in tv | data | orario e diretta streaming ottavi di finale Coppa Italia 2021 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Saràuno deglididella. Ecco le informazioni sullain tv e in, sullae l’della partita che andrà in scena al Gewiss Stadium. I lagunari hanno battuto nei sedicesimi la Ternana al Penzo e con questo successo si sono guadagnati il pass per gli, dove entra in scena la squadra orobica. Appuntamento a martedì 12 gennaio alle ore 14:30 Sarà Mediaset a trasmettere ine in chiaro l’incontro su1 SportFace.