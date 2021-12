Atalanta-Roma, Mourinho: “Smalling recuperato, Ibanez così così. A Bergamo per vincere” (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Smalling è recuperato ed è in condizioni di giocare senza problemi. Domani possiamo vincere, abbiamo giocatori bravi e uno spirito di squadra fantastico. A Bergamo andiamo lì per vincere, non firmo per il pareggio”. Queste le dichiarazioni dell’allenatore della Roma, Josè Mourinho alla vigilia della trasferta di campionato contro l’Atalanta. Il tecnico portoghese esprime “rispetto e ammirazione” per il lavoro dei bergamaschi: “C’è una differenza fondamentale tra Roma e Atalanta: io lavoro da 6 mesi, Gasperini da 6 anni, io ho avuto una finestra di mercato, lui ne ha avute sei – ha detto in conferenza stampa – Hanno fatto un grande lavoro. Ho lasciato l’Italia con l’Atalanta a metà classifica e la ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) “ed è in condizioni di giocare senza problemi. Domani possiamo, abbiamo giocatori bravi e uno spirito di squadra fantastico. Aandiamo lì per, non firmo per il pareggio”. Queste le dichiarazioni dell’allenatore della, Josèalla vigilia della trasferta di campionato contro l’. Il tecnico portoghese esprime “rispetto e ammirazione” per il lavoro dei bergamaschi: “C’è una differenza fondamentale tra: io lavoro da 6 mesi, Gasperini da 6 anni, io ho avuto una finestra di mercato, lui ne ha avute sei – ha detto in conferenza stampa – Hanno fatto un grande lavoro. Ho lasciato l’Italia con l’a metà classifica e la ...

